Masz ją w kuchni, ale to zły wybór. Sprawdź, czym natychmiast zastąpić białą mąkę

Biała mąka pszenna jest w procesie produkcji oczyszczana, a co za tym idzie pozbawiana wielu cennych wartości odżywczych. Dostarcza organizmowi sporo kalorii i powoduje szybki wzrost poziomu glukozy we krwi. Jednocześnie nie zapewnia uczucia sytości i sprzyja przybieraniu na wadze. Jedzona w nadmiarze zwiększa ryzyko wielu różnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, udar mózgu czy zawał serca. Dlatego eksperci radzą, by ograniczyć spożycie białej mąki pszennej i częściej sięgać po jej zdrowszy odpowiednik. Sprawdź, czy masz go w swojej kuchni.

Co jeść zamiast białej mąki?

Warto sięgać po mąkę orkiszową. Ma zdecydowanie więcej wartości odżywczych niż jej pszenny odpowiednik. Znajdziemy w niej między innymi spore ilości błonnika. To włókno pokarmowe odgrywa niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Zapewnia długie uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zmniejsza ryzyko podjadania. Co więcej, usprawnia pracę jelit, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii. Dodatkowo błonnik reguluje rytm wypróżnień. Pomaga w radzeniu sobie z dolegliwościami gastrycznymi, takimi jak na przykład zaparcia czy wzdęcia. Chroni też przed niektórymi nowotworami, między innymi rakiem jelita grubego.

Mąka orkiszowa ma w swoim składzie również mnóstwo cennych mikroelementów, takie jak na przykład potas, wapń, selen, fosfor, magnez, żelazo, cynk czy miedź, a Obniża ciśnienie krwi, a także poziom „złego cholesterolu”. Wzmacnia odporność. Łagodzi stany zapalne. Wykazuje też działanie antybakteryjne.

Gdzie można kupić mąkę orkiszową?

Mąka orkiszowa jest dostępna w popularnych sieciach handlowych (Biedronka, Carrefour, Lidl, Dino etc.). Jest droższa od swojego tradycyjnego odpowiednika. Niespełna kilogram (900 gramów) kosztuje około 15 złotych.

