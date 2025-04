Te warzywa z Biedronki poleca dietetyk. Jedno zszokowało internautów. Masz je w kuchni?

Dietetyk dr Michał Wrzosek chętnie dzieli się online swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania. W jednym z materiałów zamieszczonych w internecie pokazał swój subiektywny ranking warzyw. Wytypował pięć warzyw, które goszczą w jego kuchni najczęściej. Jedna z pozycji w zestawieniu zaskoczyła wielu odbiorców i wywołała dyskusję w komentarzach. Sprawdź, co wzbudziło największe kontrowersje.

Najlepsze warzywa z Biedronki według dietetyka

Pierwsze miejsce w „rankingu” stworzonym przez Michała Wrzoska zajmuje rukola. To doskonały dodatek do kanapek, a jednocześnie skarbnica cennych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera – jak zauważa dietetyk aż osiemnaście składników mineralnych, między innymi potas, żelazo, wapń, cynk czy magnez. Na drugim miejscu znalazły się pomidory. Te produkty są źródłem likopenu, jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy. Odpowiada on za spowalnianie procesów starzenia, niwelowanie stanów zapalnych i zwalczanie wolnych rodników. Zmniejsza też ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Co ciekawe, najwięcej cennych właściwości mają nie świeże, lecz przetworzone pomidory, na przykład w postaci passaty czy przecieru.

W kuchni Michała Wrzoska nie może również zabraknąć mrożonych warzyw. To świetne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie masz czasu na przygotowywanie posiłku „od zera” i zależy ci na tym, by szybko zjeść coś pożywnego. Warto podkreślić, że produkty spożywcze poddane procesowi mrożenia zachowują pełnię wartości odżywczych. Mało tego, często mają ich więcej niż świeże surowce.

Jakie jeszcze warzywa dietetyk kupuje w Biedronce?

Przedostatnie miejsce na „liście zakupowej” Michała Wrzoska zajmują ogórki konserwowe. Część internautów w wypowiedziach zamieszczonych pod materiałem udostępnionym przez dietetyka zwróciła uwagę na fakt, iż warzywa marynowane w occie nie są najlepszym wyborem żywieniowym. Znacznie zdrowszą opcję stanowią kiszonki. To prawda. Warto jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych kwestiach. Po pierwsze, marynowanie warzyw nie oznacza, że zostały one pozbawione wartości odżywczych, a po drugie „to dawka czyni truciznę”.

Ranking dietetyka „zamyka” brokuł, cenne warzywo, które wspomaga pracę organizmu na wielu różnych poziomach. Reguluje stężenie glukozy we krwi. Wzmacnia odporność, wspiera pracę jelit i – dzięki zawartości luteiny – wspiera funkcjonowanie narządu wzroku. Chroni go przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i poprawia ostrość widzenia.

