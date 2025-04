Biedronka „ścina” ceny dobrego masła przed majówką. Spiesz się, bo tak tanio będzie tylko przez 2 dni

Najnowsza gazetka Biedronki obfituje w wiele ciekawych ofert. Jedna z nich wyróżnia się jednak na tle innych. Dotyczy bowiem produktu, który w polskich domach schodzi jak na pniu. Jednocześnie potrafi mocno uszczuplić rodzinny budżet. Chodzi o masło ekstra. Tym razem znana sieć przecenia Mleczną Dolinę. Sprawdź, co zrobić, by dostać to dobre smarowidło „za grosze”.

Jak zdobyć tanie i dobre masło w Biedronce?

Warunki oferty są banalnie proste. Wystarczy pójść do sklepu i włożyć do koszyka trzy kostki masła objętego promocją. Wtedy koszt jednej sztuki zmniejszy się o 37 procent. Zapłacisz za nią 4 złote i 99 groszy. „Normalna” cena wynosi natomiast niespełna 8 złotych.

Jest też jednak inna mniej optymistyczna wiadomość. Biedronka nałożyła na klientów limity. Nie można nabyć więcej niż 6 kostek masła w ciągu dnia. Na szczęście czasu na zrobienie zakupów jest nieco więcej niż zwykle. Promocyjna oferta na Mleczną Dolinę obowiązuje w poniedziałek i wtorek – 28 i 29 kwietnia 2025 roku.

Tanie i dobre masło nie dla wszystkich

Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej kwestii – z obniżki cen masła mogą skorzystać wyłącznie członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka. Chodzi o klientów, którzy mają specjalną kartę lub aplikację mobilną na telefon komórkowy. Spełnienie tego warunku nie jest trudne i nie wymaga żadnych opłat. Wystarczy poprosić o kartę przy kasie albo pobrać ze sklepu internetowego odpowiednie oprogramowanie.

Czy Biedronka jest czynna w majówkę?

W tym roku 1 maja przypada w czwartek, a 3 – w sobotę. To dni ustawowo wolne od pracy. Obowiązuje wówczas również zakaz handlu. Biedronka oraz inne sklepy i supermarkety będą nieczynne. Okazja do nadrobienia zakupowych zaległości nadarzy się natomiast w piątek (2 maja). Warto w tym miejscu przypomnieć, że najbliższa niedziela (4 maja) nie jest dniem handlowym.

