Stokrotka znów to zrobiła. Polacy będą ustawiać się w kolejkach od 12 stycznia

Lodówka po weekendzie świeci pustkami? To dobry moment, by ją uzupełnić. W najnowszej gazetce Stokrotki znajdziesz oferty, które pozwolą ci nieco odciążyć domowy budżet. Szczególnie kusząca wydaje promocja, która dotyczy masła. W końcu ten produkt znika zwykle z kuchni najszybciej, a każda okazja, by zaoszczędzić na zakupie smarowidła, jest na wagę złota.

Tanie masło w Stokrotce

Sieć sprzedaje taniej Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jedna kostka o wadze 200 gramów kosztuje teraz tylko 4,99 zł. Nowa obniżona cena obowiązuje jednak dopiero przy zakupie trzech opakowań. Jeśli włożysz do koszyka mniejszą liczbę sztuk, za każdą ze sztuk, zapłacisz tyle, co zwykle, czyli niespełna 8 złotych. Co więcej, z rabatu skorzystać mogą wyłącznie klienci, którzy mają zainstalowaną w telefonie komórkowym aplikację Nasza Stokrotka. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma limitów. Możesz wziąć tyle kostek masła, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia budżetu. Promocja trwa przez trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę (12-14 stycznia 2026 roku).

Pamiętaj, że zakupione masło możesz zamrozić. Dzięki temu wydłużysz jego trwałość nawet o kilka miesięcy. Wystarczy, że podzielisz tłuszcz na mniejsze porcje, a każdą z nich owiniesz szczelnie folią spożywczą lub przełożysz do woreczka strunowego. Potem wszystkie „zapakuj” do zamrażarki i gotowe.

Inne ciekawe oferty w Stokrotce

W tym samym terminie Stokrotka organizuje jeszcze jedną atrakcyjną akcję, która z pewnością ucieszy wszystkich miłośników „małej czarnej”. Przecenia też kawę rozpuszczalną Nescafe Sensazione Crema. Na opakowanie o wadze 200 gramów wydasz teraz tylko 24,99 zł. Co ważne, z tej obniżki skorzystać może każdy – również klienci, którzy nie posiadają aplikacji lojalnościowej Nasza Stokrotka. Nie ma też żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę nabywanych produktów w ramach opisanej promocji.

