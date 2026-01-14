Zimą kawa może działać lepiej. Dietetyczka mówi jasno: ten dodatek robi różnicę

„Mała czarna” doskonale komponuje się z wieloma różnymi dodatkami. Chętnie wzbogacamy ją o mleko, cukier, miód, napój roślinny, syropy smakowe, a niekiedy nawet masło czy olej kokosowy. Ja jednak stawiam na zupełnie inny produkt. Moim zdaniem pasuje do kawy znacznie lepiej, zwłaszcza zimą, gdy mróz często daje się we znaki. Poleca go znana dietetyczka kliniczna dr Paulina Ihnatowicz. A najlepsze jest to, że możesz go zrobić w domu. Wystarczy parę prostych składników, które z pewnością masz w kuchni.

Jaki „zimowy” dodatek do kawy poleca dietetyczka?

Dr Paulina Ihnatowicz i Katarzyna Puławska polecają „zimową” mieszankę paru znanych i lubianych przypraw. Nie chodzi o żadne gotowe wyroby dostępne w sklepach i supermarketach. Te zawierają zwykle spore ilości cukru, a jego nadmiar nie służy zdrowiu ani sylwetce. Wręcz przeciwnie – poważnie mu szkodzi. Dlatego lepiej przygotować ten produkt w domu. Wbrew pozorom nie zajmuje to dużo czasu. Cały proces trwa zaledwie parę minut. Wystarczy przyszykować kilka popularnych przypraw, wrzucić je wszystkie do blendera, a następnie zmiksować na największych obrotach i przełożyć do odrębnego naczynia, na przykład słoiczka ze szczelnym zamknięciem. Będziesz potrzebować:

cynamonu (50 g),

mielonego imbiru (20 g),

gałki muszkatołowej (15 g),

goździków (15 g),

mielonego kardamonu (10 g),

anyżku (5 g),

ziela angielskiego (5 g),

czarnego pieprzu (5 g).

Oczywiście możesz śmiało zmienić proporcje poszczególnych składników i dostosować je do własnych potrzeb oraz upodobań. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodawać powstałą mieszankę nie tylko do „małej czarnej”, ale również innych napojów (herbaty, koktajli itp.).

Jak działa kawa z „zimową” mieszanką przypraw?

„Mała czarna” wzbogacona o polecaną mieszankę przypraw wywiera bardzo dobry wpływ na cały organizm. Stabilizuje stężenie glukozy we krwi. W dodatku usprawnia przemianę materii i cudownie rozgrzewa. To zaleta, która o tej porze roku jest nie do przecenienia. Co więcej, składniki zawarte we wspomnianej kawie stanowią pożywkę dla „dobrych” bakterii bytujących w jelitach. Wspierają namnażanie się tych organizmu i pośrednio stymulują produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Te zaś redukują stany zapalne, przyspieszają regenerację nabłonka jelit i wzmacniają barierę jelitową, a w rezultacie zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych chorób.

