W Biedronce znów zamieszanie przy półkach. Limit: 4 sztuki dziennie. Masz czas do niedzieli

Oferta sieci kusi, ale nie każdy z niej skorzysta. Skierowana jest do klientów korzystających z programu Moja Biedronka. Mogą oni wrzucać kolejne opakowania kultowych produktów do koszyka, obserwując, jak końcowa kwota na paragonie wyraźnie się kurczy. Dołączenie do programu nie wiąże się z żadnymi kosztami ani skomplikowanymi formalnościami. Wystarczy odebrać specjalną kartę przy kasie lub pobrać odpowiednią aplikację na telefon. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić. Zobacz, co jeszcze zrobić, by zaoszczędzić.

Jaką akcję zorganizowała Biedronka?

Sieć przeceniła wszystkie kawy marki MK Cafe o 60 procent. By skorzystać z rabatu, musisz jednak kupić co najmniej dwa produkty objęte promocją. Możesz je dowolnie mieszać i łączyć w różne „zestawy”. Pamiętaj przy tym o jednej bardzo ważnej kwestii – obniżka dotyczyć będzie wyłącznie tańszego spośród wybranych towarów. Biedronka wprowadziła też pewne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę paczek kawy nabywanych w ramach opisanej oferty. Obowiązuje limit dzienny – 4 opakowania na jedno konto lojalnościowe.

Kiedy iść do Biedronki po tanią kawę?

Promocja trwa do 25 stycznia 2026 roku. Jeśli nie zdążysz uzupełnić zapasów kawy w tygodniu, możesz nadrobić „zaległości” w weekend. Pamiętaj, że najbliższa niedziela jest dniem handlowym.

Jak prawidłowo przechowywać kawę?

Kawa jest wyjątkowo wrażliwa na warunki przechowywania. Kontakt z powietrzem, wilgocią i światłem sprawia, że szybko traci aromat. Najlepiej po otwarciu przesypać ją do szczelnego pojemnika i trzymać w suchym, ciemnym miejscu — na przykład w zamkniętej szafce kuchennej. Jeśli zależy ci na dłuższej świeżość zakupionych produktów, rozważ użycie pojemników próżniowych, szczególnie wtedy, gdy robisz większe zapasy.

