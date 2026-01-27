W Biedronce kupisz ten produkt za 1 zł. Limitów nie ma, ale jest warunek

Sieć przygotowała kolejną superofertę. Można sporo zaoszczędzić, ale nie wszyscy klienci z niej skorzystają. Promocja została bowiem skierowana wyłącznie do „wybranych” konsumentów – tych, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić.

Co Biedronka sprzedaje za złotówkę?

Biedronka obniżyła cenę oleju rzepakowego marki Kujawski sprzedawanego w butelkach o pojemności jednego litra. Jeśli chcesz dostać go za złotówkę, musisz kupić co najmniej dwa opakowania tłuszczu. Pamiętaj też, że rabat będzie dotyczył wyłącznie drugiego z nabytych produktów. W „normalnych” warunkach trzeba za niego zapłacić 10,49 zł. Co ważne, w gazetce Biedronki nie ma żadnej wzmianki o ograniczeniach nałożonych na klientów. W praktyce oznacza to, że możesz brać tyle oleju, ile chcesz, nie tracąc okazji do odciążenia domowego budżetu.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Masz sporo czasu na uzupełnienie kuchennych zapasów. Promocja trwa bowiem do soboty, 31 stycznia 2026 roku. Pamiętaj, że najbliższa niedziela nie jest dniem handlowym. Sklepy będą zamknięte.

Jak wykorzystać olej rzepakowy w kuchni?

Rafinowany olej rzepakowy to jeden z najbardziej uniwersalnych tłuszczów. Znajduje szerokie zastosowanie w kuchni. Ma wysoki punkt dymienia. Rozkłada się i zaczyna wydzielać szkodliwe związki dopiero w temperaturze 200-230 stopni Celsjusza. Dlatego doskonale nadaje się do smażenia i pieczenia różnych produktów spożywczych, takich jak na przykład mięsa, warzywa, kotlety, placki ziemniaczane itp. Co więcej, można go wykorzystać do przygotowania różnego rodzaju marynat. Jest neutralny w smaku i zapachu. Dlatego dobrze komponuje się z innymi składnikami, na przykład czosnkiem, musztardą i rozmaitymi przyprawami czy ziołami. Nie dominuje potraw.

