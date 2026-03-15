Tylko do 18 marca dobra kawa za dwa złote. Limitów nie ma, ale jest warunek

Tym razem tłumy wielbicieli „małej czarnej” zjawią się w Stokrotce. Sieć przygotowała dla nich nie lada niespodziankę. Mocno „ścięła” ceny różnych kaw. By skorzystać z tej oferty, nie musisz posiadać żadnych specjalnych kart ani aplikacji na telefon. Co więcej, sieć nie nałożyła na klientów zakupowych ograniczeń. Możesz wziąć tyle sztuk, ile udźwigniesz. Jest tylko jeden prosty warunek.

Jaką kawę można dostać w Stokrotce za 2 złote?

Akcja promocyjna obejmuje wszystkie kawy rozpuszczalne Tchibo i Eduscho sprzedawane w opakowaniach o pojemności 180-200 gramów, z wyjątkiem kaw Tchibo Exclusive oraz Black'N White. Teraz możesz dostać je za 2 złote, ale rabat nalicza się dopiero przy zakupie przynajmniej dwóch sztuk. Co więcej, obniżka dotyczy wyłącznie tańszego spośród wybranych towarów. Oferta wygasa w środę, 18 marca 2026 roku.

Czy kawa rozpuszczalna jest zdrowa?

Kawa rozpuszczalna to – jak zauważa dietetyk dr Damian Parol – wysuszony ekstrakt z kawy. Dlatego też często zawiera więcej prozdrowotnych związków niż jej ziarnisty odpowiednik. Mowa tu przede wszystkim o polifoniach, które odpowiadają między innymi za spowalnianie procesów starzenia, redukowanie stanów zapalnych czy ochronę komórek przed uszkodzeniem.

Może być więc w pewnym sensie zdrowsza niż kawa ziarnista – podkreśla ekspert w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Tymczasem wiele osób unika kawy rozpuszczalnej ze względu na akrylamid. Niektóre źródła sugerują, że może mieć go więcej niż wariant ziarnisty. Należy jednak podkreślić, że na stężenie związku w „małej czarnej” zależy od wielu różnych czynników, między innymi pochodzenia i sposobu prażenia ziaren. „Niezależnie od tego, czy spożywasz kawę rozpuszczalną czy ziarnistą możesz spodziewać się korzyści dla swojego zdrowia” – podsumowuje dietetyk.

