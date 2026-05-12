Do soboty w Biedronce znane kawy nawet o 60 procent taniej. Bez karty ani rusz

Zakup kawy potrafi mocno nadwyrężyć rodzinny budżet. Wiedzą o tym wszyscy miłośnicy „małej czarnej”. Na szczęście „ratunkiem” dla domowych finansów okazują się różnego rodzaju promocje. Jedną z nich organizuje teraz Biedronka. Zaoszczędzić można sporo, ale z obniżek skorzystają tylko „wybrani” klienci – członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka, którzy mają odpowiednią kartę lub aplikację na telefon komórkowy. Wszystkie opisane oferty wygasają w sobotę, 16 maja 2026 roku. Na zakupy masz więc niewiele czasu.

Jakie kawy kupisz teraz taniej w Biedronce?

Akcje rabatowe dotyczą znanych i lubianych produktów marek. Obejmują wszystkie kawy MK Café oraz Cafe d'Or. Mechanizm obu promocji jest taki sam i sprowadza się do jednej prostej zasady „drugi tańszy produkt kupisz taniej”. Oferty różnicuje natomiast wielkość proponowanej obniżki. W pierwszym przypadku wynosi ona 60 procent, a w drugim nieco mniej, bo 50 procent. Poszczególne towary możesz dowolnie mieszać i łączyć w ramach wskazanych marek.

Pamiętaj jednak o limitach dziennych, które wprowadziła Biedronka, jeśli chodzi o liczbę opakowań nabywanych w ramach danej promocji. Nie możesz nabyć więcej niż 4 paczki kawy MK Cafe (w tym 2 po obniżonej cenie) i 6 sztuk Cafe d'Or (w tym 3 z rabatem) na jedno konto lojalnościowe Moja Biedronka.

Nowe ceny regularne dobrej kawy w Biedronce

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników „małej czarnej”. Biedronka obniżyła również ceny regularne innych popularnych produktów. Nie jest to żadna tymczasowa promocja, ale stały rabat. Kawa ziarnista Cafe d’Or Crema w dużych paczkach o wadze jednego kilograma od teraz kosztować będzie 59,99 zł, zamiast 69,99 zł. Oszczędzasz więc aż 10 złotych na jednej sztuce. Przeceniono również włoską kawę mieloną Lavazza Qualità Oro. Za jedno opakowanie (250 gramów) zapłacisz tylko 27,99 zł, a nie jak dotychczas 29,99 zł.

