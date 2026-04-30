To kakao działa inaczej niż zwykłe. Ekspertka zdradza, czemu warto je pić

Doktor Natalia Suchocka, znana specjalistka w zakresie mikrobiologii i dietetyki integracyjnej zachęca, by częściej sięgać po pewien zapomniany, ale bardzo zdrowy napój. Nie cieszy się on taką popularnością jak kawa, herbata czy ziołowe napary, choć ma naprawdę wiele do zaoferowania. Mowa o kakao, ale nie tym zwykłym. Chodzi o przysmak, który bije zwyczajne sklepowe propozycje na głowę. Sprawdź, dlaczego jest tak wyjątkowy.

Jakie kakao poleca ekspertka?

Specjalistka zwraca uwagę na kakao ceremonialne. Różni się ono znacznie od produktów, które zwykle można znaleźć w sklepach. Najczęściej ma postać niewielkich pastylek lub bloków (a nie proszku). Powstaje z nieprzetworzonych ziaren kakaowca, dlatego zachowuje pełnię wartości odżywczych. Można je rozpuścić w wodzie, mleku, lub napoju roślinnym i pić podobnie jak tradycyjny napój.

Dlaczego warto sięgać po kakao ceremonialne?

Kakao ceremonialne zawiera – jak podkreśla dr Natalia Suchocka – wiele cennych związków. W jego składzie znajdziemy między innymi sporą dawkę polifenoli. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w niwelowaniu stresu oksydacyjnego, który przyczynia się do rozwoju wielu różnych chorób. Wymiatają wolne rodniki, chronią komórki przed uszkodzeniem i „odmładzają” organizm od środka. Napój dostarcza również anandamidu, nazywanego cząsteczką błogości. Związek ten reguluje nastrój, sen, pamięć oraz apetyt.

Kakao jest bogate w mikroelementy – żelazo, miedź i cynk. Chroni kolagen, działa przeciwzapalnie i wpływa na krążenie krwi. Zawiera magnez, który reguluje układ nerwowy i wpływa na stres oraz na sen. Zawiera teobrominę, czyli naturalną substancję pobudzającą, dającą łagodną i długą energię. Kakao ceremonialne zawiera dużo tłuszczu, który pozwala lepiej wchłaniać wartości odżywcze oraz reguluje naszą gospodarkę hormonalną – podkreśla ekspertka w jednym z opublikowanych nagrań.

