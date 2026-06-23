Od dziś kawa w Lidlu za 13,99 zł zamiast 24 zł. Dwie inne też taniej, ale tylko do środy

Piję kawę codziennie – czasami jest to nawet kilka filiżanek. Najpierw jedną rano, by się obudzić, a później w ciągu dnia, żeby dodać sobie energii i wprowadzić swój mózg na wyższe obroty. I choć jest to bardzo przyjemny rytuał, to też nieco kosztowny. Kupowanie kawy jest aktualnie dość sporym wydatkiem. Jeśli jednak chcesz go nieco zmniejszyć, możesz zacząć kupować ten produkt na różnego rodzaju promocjach w supermarketach. Teraz ciekawą ofertę ma Lidl.

Tania kawa w Lidlu

W ramach tej promocji dostępne są trzy różne kawy w atrakcyjnych cenach. Pierwszą propozycją jest kawa rozpuszczalna Bellarom Royal, której słoik o gramaturze 100 g kosztuje 13,99 zł. Standardowo jest to cena od 22 zł do 24 zł.

Kolejną opcją są kawy mielone Single Origin marki Bellarom, dostępne w dwóch wariantach do wyboru: Brazylia lub Kolumbia. Opakowanie o wadze 250 g kosztuje 19,99 zł, co w przeliczeniu daje cenę 8,00 zł za 100 g. Ich regularna cena rynkowa oscyluje najczęściej wokół 30 zł.

Ostatnim produktem w zestawieniu jest duża, kilogramowa paczka kawy ziarnistej Segafredo Single Origins w stylu wietnamskim, którą można kupić za 69,99 zł. Ta kawa normalnie kosztuje zazwyczaj od 79 zł do nawet 89 zł. Promocja trwa do 24 czerwca.

Jak przyrządzić kawę w upał?

W upalne dni dobrze jest przyrządzić kawę nieco inaczej niż zwykle. Zamiast tradycyjnego gorącego naparu warto przygotować orzeźwiające cold brew. Ciekawym pomysłem jest również kawa mrożona z kostkami lodu. Jeśli jesteś miłośnikiem niecodziennych smaków, możesz dodać do kawy plasterki pomarańczy lub odrobinę soku z tego owocu. Ja osobiście uwielbiam dodawać do espresso tonic, tworząc lekki i niezwykle orzeźwiający napój idealny na letnie popołudnie. W wersji bardziej deserowej do klasycznej kawy możesz dodać trochę lodów waniliowych. Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie orzeźwiającej kawy z miętą.

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