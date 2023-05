Ekonomiczne danie ze szparagami. Pęczek wystarczy na obiad dla rodziny

Sezon na szparagi trwa w najlepsze. Przypada on na wiosenne miesiące: kwiecień, maj, czerwiec. Przepisów na szparagi jest bardzo wiele. Komponują się one nie tylko z innymi warzywami, lecz również z rybami i jajami oraz z mięsem. Co jednak mamy zrobić, gdy ceny szparagów przekraczają nasze możliwości finansowe i zwyczajnie nie stać nas, by kupić tyle szparagów, by najadła się nimi cała rodzina? Mamy przepis na syty makaron, do którego przyrządzenia będzie nam potrzebny jedynie pęczek tego delikatnego i wyrafinowanego warzywa.

Szparagi są spożywane i doceniane już od czasów starożytnych. Od początku po dziś dzień uznawane są za pyszny i skuteczny afrodyzjak. Oprócz walorów smakowych charakteryzują się również pozytywnym wpływem na organizm człowieka – układ trawienny, moczowy i naczyniowy.

W Polsce kupić można 2 rodzaje szparagów: białe i zielone. Szparagi białe należy obrać i odciąć zdrewniałe końce. W zielonych odcinamy jedynie końce, nie wymagają obierania. Szparagi przygotowujemy na różne sposoby: gotujemy je w wysokim garnku, pieczemy lub smażymy.

Przepis: Spaghetti z zielonymi szparagami Spaghetti z zielonymi szparagami Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 250 g spaghetti numer 5

3-4 łyżki stołowe oliwy z oliwek

łyżka masła

pęczek zielonych szparagów

70 g długodojrzewającego, twardego sera typu Grana padano

400 g śmietany 18 %

pół główki czosnku

czerwona papryczka chili

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Wstaw wodę na makaronWstaw 4 litry wody, w której ugotujesz makaron. Posól ją do smaku. Gdy zacznie się gotować, wrzuć makaron i ugotuj go al dente. Dokładny czas znajdziesz na opakowaniu od makaronu. Przygotowanie szparagówSzparagi opłucz w chłodnej wodzie, odetnij i wyrzuć zdrewniałe końce (ok. 2 cm). Następnie pokrój szparagi na kawałki o długości 1,5 cm. Siekanie czosnku i papryczki chiliZąbki czosnku obierz, zgnieć i drobno posiekaj nożem. Pod żadnym pozorem nie wyciskaj czosnku w wyciskarce. Przygotowanie sosuNa głębokiej patelni rozgrzej oliwę oraz masło (na średnim ogniu). Dodaj soli i pieprzu (po szczypcie). Dorzuć pokrojone szparagi. Gdy zmiękną po około 10-15 minutach (sprawdzaj widelcem) dodaj posiekane chili i czosnek. Następnie wymieszaj całość ze śmietaną. Nie zdejmuj z ognia. Łączenie składnikówDo jedwabnego sosu na patelni dorzuć odcedzony wcześniej makaron, a całość dokładnie wymieszaj. Posyp wszystko serem typu grana padano i jeszcze raz zamieszaj. Przełóż porcje na talerze. Podawaj bezpośrednio po przyrządzeniu.

Do spaghetti z zielonymi szparagami możemy podać dobrze schłodzone wytrawne białe wino chablis. Wydobędzie ono smak dania.

