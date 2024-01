W czym tkwi sekret chrupiących mielonych? Poznajcie trik mojej mamy. Zawsze się sprawdza

Kotlety mielone to popularne danie, zwłaszcza w kuchni polskiej. Zazwyczaj przygotowuje się je ze zmielonego mięsa wieprzowego wymieszanego z jajkami oraz namoczoną bułką i podsmażoną cebulą. Z masy formuje się niewielkie spłaszczone kulki, a następnie obtacza je w bułce tartej i smaży na oleju roślinnym. Przygotowane według klasycznej receptury często nie są jednak zbyt chrupiące. Co zrobić, by to zmienić? Dodajcie do bułki tartej jeden prosty składnik.

Prosty trik na obłędnie chrupiące kotlety mielone

Sekret chrupiących kotletów mielonych tkwi w odpowiednio przygotowanej panierce. By uzyskać najlepszy efekt, dodajcie do klasycznej bułki tartej trzy łyżeczki zmielonego siemienia lnianego. Wymieszajcie składniki i obtoczcie nimi uformowane kotlety przed smażeniem. Jeśli nie wykorzystacie od razu całej porcji, możecie schować resztę do czystego, szczelnie zamykanego pojemnika i przechować w chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce, jednak nie dłużej niż 2-3 dni. Pamiętajcie, że siemię lniane zawiera kwasy tłuszczowe, które dość szybko ulegają utlenianiu. Jeśli będziecie trzymać je w nieodpowiednich warunkach albo przechowywać zbyt długo – zjełczeją i całość trzeba będzie wyrzucić do kosza. Najlepiej kupować siemię w małych ziarnach i mielić bezpośrednio przed spożyciem. Możecie wykorzystać je nie tylko do zrobienia panierki. Świetnie sprawdzają się jako składnik napojów odchudzających, na przykład odchudzającego koktajlu z suszonymi morelami.

Siemię lniane możecie również dodać do masy mięsnej na kotlety. Warto je przedtem zalać wodą i odstawić na 10-15 minut, by lekko napęczniało, a następnie odcedzić i wrzucić do mięsa. Dzięki temu potrawa zyska ciekawy, lekko orzechowy, odświeżający posmak. Trzeba też pamiętać, że siemię zawiera wiele ważnych składników odżywczych, które pozytywnie wpływają na pracę organizmu, między innymi wspierają działanie układu pokarmowego (choć trzeba podkreślić, że obróbka termiczna zmniejsza ilość tych związków).

Inne patenty na panierkę do kotletów mielonych

Bułkę tartą mogą z powodzeniem zastąpić płatki owsiane, otręby pszenne, płatki migdałowe. Warto wykorzystać też mąkę razową do obtoczenia kotletów. Pamiętajcie, by sięgać po produkty z „dobrym” składem. W sklepowych wyrobach często można znaleźć różnego rodzaju ulepszacze, na przykład emulgatory i sztuczne dodatki, między innymi substancje zagęszczające albo zwiększające objętość. Starajcie się ich unikać i czytajcie etykiety kupowanych towarów. Możecie jeszcze bardziej poeksperymentować w kuchni i wypróbować przepis na kotlety mielone bez jajek.

Co zrobić, żeby kotlety mielone były soczyste?

Przy przygotowywaniu kotletów mielonych warto wykorzystać metodę trzech jedynek. Jej sekret tkwi w zastosowaniu odpowiednich proporcji mięsa. Wykorzystajcie nie tylko wieprzowinę, ale również wołowinę i mięso indycze z goleni (po 250 gramów). Taka mieszanka sprawi, że mielone będą delikatne i soczyste w środku. Nie zapominajcie też o innych sposobach. Możecie dodać do mięsa kilka łyżek zimnej wody. Dzięki temu kotlety będą pulchniejsze. Pamiętajcie, by sięgać po składniki dobrej jakości. Mięso nie powinno być zbyt chude. To tłuszcz jest nośnikiem smaku. Jeśli chcecie „odchudzić” mielone, nie smażcie ich na patelni, ale upieczcie kotlety w piekarniku rozgrzanym do 180°C (z włączoną funkcją termoobiegu). Wystarczy 20 minut. Wcześniej obtoczcie mięsne kulki w mące i na każdej połóżcie niewielki kawałeczek masła.

