Ten zdrowy napój daje lepszego „kopa” niż kawa. Robię go szybko z 3 prostych składników

Moja babcia nigdy nie piła kawy. Chętnie sięgała za to po inny napój. Wieczorem mieszała wodę z miodem, a rano wypijała odstaną miksturę. Długo nie mogłam zrozumieć, czemu to robiła. Teraz wiem, że w tym „szaleństwie” była metoda i podążam jej śladem. Postanowiłam jednak nieco udoskonalić babciną recepturę i dodać do niej jeszcze jeden składnik – cytrynę.

Jak przygotować wodę z miodem i cytryną?

Przepis jest banalnie prosty. Wystarczy dodać miód do wody i odstawić powstałą miksturę na minimum 10 godzin, a rano wzbogacić ją świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny. Dlaczego nie należy pić napoju bezpośrednio po przygotowaniu? Dopiero „odstany” miód uwalnia pełnię swoich właściwości.

Przepis: Woda z miodem i cytryną

łyżeczka miodu

sok z połówki cytryny Sposób przygotowania Robienie napojuWymieszaj wodę z miodem. Odstaw na 10-12 godzin. Po tym czasie dodaj do napoju sok z cytryny i dokładnie połącz wszystkie składniki.

Wskazówka: Jeśli chcesz możesz zastąpić sok z cytryny ekstraktem z limonki. Ma nieco łagodniejszy smak. Pamiętaj, że woda nie może być gorąca. W wysokich temperaturach miód traci swoje właściwości.

Jak działa woda z miodem i cytryną?

Woda z miodem i cytryną łagodnie pobudza, przy czym ten efekt utrzymuje się znacznie dłużej niż po wypiciu kawy, choć nie jest odczuwalny od razu. W dodatku orzeźwia i doskonale nawadnia organizm, co jest bardzo ważne nie tylko latem. Lista korzyści, jakie daje regularne picie przywołanej mikstury jest jednak znacznie dłuższa. Dietetyk kliniczny Małgorzata Lenartowicz w jednym z wpisów na swoim blogu wskazuje, że woda z miodem i cytryną wzmacnia odporność i wspiera proces oczyszczania organizmu z toksyn. Miód wykazuje bowiem działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Ma w swoim składzie substancje, które rozrywają ściany komórek bakterii. Tym samym niszczą je.

Ponadto miód zawiera wzmacniającą ściany naczyń krwionośnych rutynę, potas, wapn, żelazo, witaminy z grupy B, witaminę A i C. [...] To naturalny lek działający jak antybiotyk. Kwaśny dodatek [do napoju – przyp.red.] oczyszcza wątrobę, która pięknie nas detoksykuje – podkreśla ekspertka.

Specjalistka radzi, by pić napój na czczo na około 30 minut przed pierwszym posiłkiem. Wystarczy szklanka. Mikstura świetnie sprawdza się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

