Mieszam 4 składniki i mam obłędny deser. Bez pieczenia i stania w kuchni

Gdy nadchodzi weekend, często mamy ochotę na „coś słodkiego”. To trochę jak mała nagroda po całym tygodniu pracy, obowiązków i codziennego pośpiechu. Taki słodki deser wprowadza nas w lepszy nastrój. To moment, kiedy pozwalamy sobie na drobną przyjemność i chwilę relaksu. Po męczącym tygodniu często nie mamy jednak siły na przyrządzanie skomplikowanych słodkości. Wtedy dobrze jest sięgnąć po naprawdę proste i szybkie przepisy.
Prosty mus z białej czekolady
Takim klasykiem, który ja uwielbiam, jest mus z białej czekolady. Zrobisz go z zaledwie kilku składników. Jest to bardzo prosty i efektowny deser. Przygotowuje się go z roztopionej białej czekolady połączonej z żółtkami, gorącą śmietanką i żelatyną, a następnie z dodatkiem lekko ubitej śmietany, dzięki czemu masa staje się puszysta i lekka. Później wystarczy przełożyć mus do miseczek i udekorować świeżymi owocami oraz listkami mięty. Możesz też podać go na talerzyku (po wyjęciu z miseczki uzyska ciekawy kształt).
Przepis: Deser z 4 składników
Zakochałam się w tym deserze, musisz go spróbować.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 401 w każdej porcji
Składniki
- 3 jajka
- 6 g żelatyny
- 300 ml śmietany 30%
- 200 g białej czekolady
Sposób przygotowania
- Przygotowanie składnikówPołam białą czekoladę i rozpuść ją w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce, podgrzewając do ok. 40 °C. W garnku zagotuj 100 ml śmietany. Żelatynę namocz w niewielkiej ilości wody, aż napęcznieje, a następnie rozpuść (np. w mikrofalówce).
- Łączenie składnikówDo płynnej czekolady dodaj żółtka i wymieszaj. Całość zalej gorącą śmietaną i rozpuszczoną żelatyną, dokładnie mieszając, aż masa będzie gładka.
- Ubijanie śmietanyPozostałe 200 ml śmietany ubij, ale nie na sztywno. Delikatnie wmieszaj ją do masy czekoladowej, najlepiej łagodnymi ruchami od spodu do góry, żeby mus był lekki i puszysty.
- ChłodzenieRozlej gotowy mus do pucharków lub miseczek. Wstaw do lodówki na kilka godzin, aż lekko stężeje.
O czym pamiętać?
Robiąc ten deser, pamiętaj o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim biała czekolada łatwo się przegrzewa. Rozpuszczaj ją więc krótkimi seriami, a w trakcie tego często mieszaj. Z kolei gdy będziesz dodawać gorącą śmietankę do żółtek, najpierw wlej małą ilość, mieszając, a dopiero później resztę. Dzięki temu żółtka się nie zetną.
Śmietana nie powinna być ubita całkiem „na sztywno”. Najlepsza będzie półpłynna i puszysta konsystencja. Dzięki temu lepiej połączy się z innymi składnikami. Całość na koniec wymieszaj lekko szpatułką. Mus potrzebuje też kilku godzin w lodówce, żeby stężeć. 3–4 godziny to absolutne minimum. Jeśli masz taką możliwość – wstaw go tam na całą noc, wtedy efekt będzie najlepszy.
Żeby deser prezentował się naprawdę apetycznie, podaj go z różnymi owocami. Świetnie sprawdzą się borówki, plasterki bananów, maliny lub truskawki (można je dostać w większych supermarketach). Deser możesz posypać startą skórką z cytryny, prażonymi migdałami lub wiórkami kokosowymi.
