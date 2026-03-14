Mieszam 4 składniki i mam obłędny deser. Bez pieczenia i stania w kuchni

Gdy nadchodzi weekend, często mamy ochotę na „coś słodkiego”. To trochę jak mała nagroda po całym tygodniu pracy, obowiązków i codziennego pośpiechu. Taki słodki deser wprowadza nas w lepszy nastrój. To moment, kiedy pozwalamy sobie na drobną przyjemność i chwilę relaksu. Po męczącym tygodniu często nie mamy jednak siły na przyrządzanie skomplikowanych słodkości. Wtedy dobrze jest sięgnąć po naprawdę proste i szybkie przepisy.

Prosty mus z białej czekolady

Takim klasykiem, który ja uwielbiam, jest mus z białej czekolady. Zrobisz go z zaledwie kilku składników. Jest to bardzo prosty i efektowny deser. Przygotowuje się go z roztopionej białej czekolady połączonej z żółtkami, gorącą śmietanką i żelatyną, a następnie z dodatkiem lekko ubitej śmietany, dzięki czemu masa staje się puszysta i lekka. Później wystarczy przełożyć mus do miseczek i udekorować świeżymi owocami oraz listkami mięty. Możesz też podać go na talerzyku (po wyjęciu z miseczki uzyska ciekawy kształt).

Przepis: Deser z 4 składników Zakochałam się w tym deserze, musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 401 w każdej porcji Składniki 3 jajka

6 g żelatyny

300 ml śmietany 30%

200 g białej czekolady Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówPołam białą czekoladę i rozpuść ją w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce, podgrzewając do ok. 40 °C. W garnku zagotuj 100 ml śmietany. Żelatynę namocz w niewielkiej ilości wody, aż napęcznieje, a następnie rozpuść (np. w mikrofalówce). Łączenie składnikówDo płynnej czekolady dodaj żółtka i wymieszaj. Całość zalej gorącą śmietaną i rozpuszczoną żelatyną, dokładnie mieszając, aż masa będzie gładka. Ubijanie śmietanyPozostałe 200 ml śmietany ubij, ale nie na sztywno. Delikatnie wmieszaj ją do masy czekoladowej, najlepiej łagodnymi ruchami od spodu do góry, żeby mus był lekki i puszysty. ChłodzenieRozlej gotowy mus do pucharków lub miseczek. Wstaw do lodówki na kilka godzin, aż lekko stężeje.

O czym pamiętać?

Robiąc ten deser, pamiętaj o kilku ważnych rzeczach. Przede wszystkim biała czekolada łatwo się przegrzewa. Rozpuszczaj ją więc krótkimi seriami, a w trakcie tego często mieszaj. Z kolei gdy będziesz dodawać gorącą śmietankę do żółtek, najpierw wlej małą ilość, mieszając, a dopiero później resztę. Dzięki temu żółtka się nie zetną.

Śmietana nie powinna być ubita całkiem „na sztywno”. Najlepsza będzie półpłynna i puszysta konsystencja. Dzięki temu lepiej połączy się z innymi składnikami. Całość na koniec wymieszaj lekko szpatułką. Mus potrzebuje też kilku godzin w lodówce, żeby stężeć. 3–4 godziny to absolutne minimum. Jeśli masz taką możliwość – wstaw go tam na całą noc, wtedy efekt będzie najlepszy.

Żeby deser prezentował się naprawdę apetycznie, podaj go z różnymi owocami. Świetnie sprawdzą się borówki, plasterki bananów, maliny lub truskawki (można je dostać w większych supermarketach). Deser możesz posypać startą skórką z cytryny, prażonymi migdałami lub wiórkami kokosowymi.

Seniorzy powinni jeść je zamiast bananów. Wspierają pamięć i mózgCzytaj też:

Ten tani napój z lodówki poprawił pamięć o 60%. Wystarczy pół szklanki dziennie