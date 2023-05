Te owoce łagodzą bóle brzucha i zatrzymują biegunkę. Poznaj sekret borówek!

Na łamach czasopisma „Nutrients” można przeczytać o potwierdzonych naukowo właściwościach borówek. Nad prawidłowym przebiegiem badania czuwał personel ze Szpitala Uniwersyteckiego w Aalborg w Danii. Do udziału w eksperymencie zaproszono pacjentów z FGID (Functional gastrointestinal disorders), czyli czynnościowymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. To zespół objawów ze strony układu pokarmowego, którym nie towarzyszą zmiany morfologiczne w narządach. U pacjentów z FGID nieprawidłowości trudno też rozpoznać w badaniach laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych. Objawy FGID to przede wszystkim ból brzucha i uczucie dyskomfortu w jelitach. Do badania zrekrutowano też osoby z zespołem jelita drażliwego i niestrawnością czynnościową – szacuje się, ze takie zaburzenia dotyczą od 10 do 15 procent populacji.

Czy borówki faktycznie łagodzą bóle brzucha?

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że znaczący wpływ na zaostrzenie lub złagodzenie FGID ma stan mikrobioty jelitowej, a jak wiadomo dieta ma na nią bardzo duży wpływ. Naukowcy z Danii postanowili sprawdzić te zależności na przykładzie borówek. Do badania zaproszono 55 osób, które podzielono na grupy. Pierwsza przez 6 tygodni otrzymywała 30 g liofilizowanych, czyli odpowiednio zakonserwowanych borówek. Dawka mieszanki odpowiadała 180-gramowej porcji świeżych owoców, charakteryzowała się dużą zawartością polifenoli (naturalnych związków) i błonnika. Druga grupa spożywała 30 g borówkowe placebo, o podobnej zawartości cukru, lecz o obniżonej zawartości polifenoli. Mieszankę przyjmowano dwa razy dziennie, 30 minut po śniadaniu i po kolacji.

Do ostatecznej analizy wybrano wyniki 43 osób. Okazało się, że spożywanie liofilizowanych borówek o 53 proc. złagodziło bóle brzucha i poprawiło ogólne samopoczucie pacjentów. U osób przyjmujących placebo dolegliwości żołądkowo-jelitowe również ustąpiły, ale w dużo mniejszym stopniu. Pacjentom z pierwszej grupy znacznie polepszyły się ogólne wyniki kliniczne. Poprawiła się też konsystencja ich stolca, ustąpiły zaparcia – ten efekt przypisuje się dużej ilości błonnika zawartego w mieszance. Za pozostałe pozytywne skutki odpowiedzialne są zawarte w borówkach polifenole.

Patrząc na wyniki badania, można wysnuć wnioski, że jeśli zmagacie się z bólami brzucha, możecie zjeść ok. 200 g świeżych borówek dziennie, najlepiej podzielonych na kilka porcji. Aby uniknąć dolegliwości żołądkowo-jelitowych, można zjadać te owoce każdego dnia.

W czym tkwi sekret borówek?

Dietetycy zachęcają do jedzenia jak największej ilości owoców bogatych w polifenole, które mają właściwości przeciwzapalne. Borówki zawierają ich bardzo dużo – od 200 do 300 mg w 100-gramowej porcji. Badanie pokazało, że korzystnie wpływają też na mikrobiom, poprawiając działanie układu pokarmowego, łagodzą bóle brzucha. Polifenole poprawiają funkcje mózgu, zmniejszają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2.

Poza tym borówki mają znakomite wartości odżywcze – charakteryzuje je duża zawartość witaminy C i błonnika. Zawierają fitozwiązki, takie jak kwas elagowy, wykazujące działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające. Borówki pomagają zwalczać wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia, obniżają ciśnienie krwi i wykazują działanie przeciwnowotworowe, co oficjalnie potwierdza Amerykański Instytut Badań nad Rakiem (American Institute for Cancer Research).

Borówki wzmacniają też naczynka krwionośne, a obecne w nich organiczne kwasy owocowe zmniejszają poziom wysuszenia skóry. Są szczególnie polecane osobom mającym problemy ze wzrokiem – ze względu na bogactwo witaminy A i B2.

Czy borówki pomagają na biegunkę?

Zaletą borówek jest również zawartość dwóch składników – garbnika i niebieskiego barwnika antocyjanowego, który ma właściwości antybakteryjne. Z kolei garbnik pomaga w regeneracji błony śluzowej jelit. Ze względu na ten miks borówki są skutecznym naturalnym środkiem antybiegunkowym. W przypadku biegunki, lepiej spożywać borówki suszone. Zalecana porcja to 50-100 g – wystarczy dobrze je przeżuć i połknąć. W walce z rozwolnieniem skuteczny będzie też napój na bazie suszonych borówek – wystarczy najpierw wsypcie je do szklanki i namoczcie w wodzie. W regeneracji błony śluzowej po biegunce mogą pomóc dżemy borówkowe.

Czy jagoda i borówka to to samo?

W Polsce borówki ze względu na swoje właściwości, doczekały się miana „superfoods”. Warto wiedzieć, że jagoda i borówka to dwa różne owoce. Borówka amerykańska ma większy rozmiar i specyficzny kolor – niebiesko – fioletowy. Różnicę możemy też zauważyć po przekrojeniu owoców – miąższ jagody będzie fioletowy, a borówki – jaśniejszy, wpadający w beż i jasny brąz. W smaku borówki są słodsze, a jagody bardziej kwaskowe.

W Polsce popularna jest jagoda kamczacka, o podłużnych, ciemnofioletowych owocach i kwaskowym posmaku. W jej 100 g znajdziemy aż 65 mg witaminy C, 59 mg wapnia i 48 mg fosforu. Podobnie jak inne odmiany zawiera znaczne ilości polifenoli, więc spożywanie jagody kamczackiej również pozytywnie wpłynie na układ pokarmowy i złagodzi bóle brzucha. A przy okazji jagoda zadziała przeciwzapalnie, poprawi wzrok i wzmocni odporność oraz naczynia krwionośne.

