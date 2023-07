Przygotowanie jajek na twardo bez gotowania jest możliwe. Będziecie nieźle zaskoczeni

Jajka na twardo idealnie sprawdzają się jako dodatek do kanapek, sałatek czy past. Świetnie smakują też solo. Jest to popularna i bardzo lubiana forma śniadania. Są też cenione za swoje wartości odżywcze, dlatego ważne jest, by uwzględnić je w naszej diecie. Wcześniej sprawdźcie jednak, jak długo można przechowywać jajka na twardo, ponieważ tak przygotowane mają krótszy okres przydatności.

Jajka na twardo bez gotowania

Klasycznym sposobem przygotowywania jajek na twardo jest ich ugotowanie i wielu osobom wydaje się to jedyną metodą. Okazuje się jednak, że wcale tak nie jest. Możecie przygotować jajka na twardo bez użycia garnka i wody. W jaki sposób? Wystarczy, że włożycie je do piekarnika. Ten prosty trik sprawdzi się idealnie, gdy chcecie przygotować większą liczbę jajek. Choć przyrządzenie ich w piekarniku brzmi dość dziwnie, to ta metoda naprawdę się sprawdza. Musicie tylko położyć je na kratce piekarnika. Bardzo ważne jest jednak, żeby pilnować czasu – jajka nie mogą być w piekarniku zbyt długo. Przygotowane takim sposobem wyjdą równie doskonałe, jak te ugotowane w wodzie. Dużą zaletą jest to, że ryzyko pęknięcia też jest mniejsze w porównaniu z gotowaniem ich w rondelku z wodą.

Jak przygotować jajka na twardo z piekarnika?

Żeby zrobić jajka na twardo bez gotowania, musicie trzymać się następujących zasad. Oto instrukcja krok po kroku, co należy zrobić:



Najpierw przygotujcie tyle jajek, ile chcecie podać na twardo.

Później ułóżcie je w odpowiednich odstępach na kratce piekarnika. Jajka możecie umieścić też w foremce na muffinki.

Ustawcie piekarnik na 160 stopni Celsjusza (góra i dół).

Od momentu, gdy piekarnik rozgrzeje się do wybranej temperatury – odmierzcie stoperem dokładnie pół godziny.

Po tym czasie wyjmijcie jajka z piekarnika, włóżcie do zimnej wody i obierzcie. Użyjcie kuchennych szczypiec do przenoszenia gorących jaj z piekarnika do zimnej wody.



Jeśli jednak zdecydujecie się na tradycyjny sposób przygotowania tej potrawy – sprawdźcie, jak długo gotować jajka na twardo. Z tą ściągawką zawsze wyjdą idealne. Z kolei, gdy nieco znudziło się wam już jedzenie jajek na twardo – możecie przygotować jajka w koszulce.

Dlaczego niektóre jajka obiera się trudniej?

Choć czynność ta wydaje się banalnie prosta, to w rzeczywistości nie zawsze tak jest. Dlaczego jedno jajko na twardo obiera się łatwo, a inne nie? Odpowiedzialny jest za to między innymi wiek jajka – starsze obiera się łatwiej niż te świeże. Wynika to z tego, że między skorupką a jajkiem znajduje się powietrze. I choć skorupka nie kurczy się ani nie rośnie, to płynna część jajka zmienia swoją objętość. Wraz z wiekiem jajko staje się „mniej treściwe”, pomiędzy skorupką znajduje się więcej powietrza, a przez to łatwiej jest je obrać.

Zalety spożywania jajek

Jajka są bardzo ważnym składnikiem naszej codziennej diety. Jest to łatwo dostępny i tani produkt na naszym rynku. Stanowią one cenne źródło składników odżywczych, wielu witamin i składników mineralnych, takich jak:



żelazo,

cynk,

fosfor,

selen.



Dodatkowo zapobiegają anemii, wzmacniają system odpornościowy, ale także chronią wzrok i zmniejszają ryzyko chorób serca. Ich jedzenie wzmacnia też kości i zęby oraz poprawia pamięć. Regularne spożywanie jajek ma więc pozytywny wpływ na zdrowie.

