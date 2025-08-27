Niższy cholesterol bez leków w miesiąc? Lekarz radzi: wystarczy 500 mg tej popularnej witaminy

Wysoki poziom cholesterolu jest groźny dla naszego zdrowia, ponieważ zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub zawału serca. Warto więc zadbać o odpowiednią dietę, która nas przed tym uchroni. Okazuje się, że jest jeszcze jeden sposób, o którym wie naprawdę niewiele osób.

Jak obniżyć poziom cholesterolu

Lekarz Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu na YouTube wytłumaczył, jak obniżyć poziom cholesterolu oraz trójglicerydów w tym samym czasie.

Niewiele jest substancji na tym świecie, które w tym samym czasie znacząco obniżają poziom złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Jedną z nich jest witamina C – powiedział ekspert.

Specjalista wyjaśnił, że aż 10 badań klinicznych przeprowadzonych na ludziach dowodzi, że 500 mg witaminy C już w zaledwie cztery tygodnie obniża podwyższony poziom niekorzystnych dla zdrowia trójglicerydów czy cholesterolu.

O czym jeszcze pamiętać?

Żeby obniżyć poziom cholesterolu, należy też ograniczyć tłuszcze zwierzęce i trans. Lepiej więc nie używać masła, smalcu i nie jeść tłustego mięsa. W diecie za to powinny się znaleźć tłuszcze roślinne, takie jak oliwa, olej rzepakowy czy awokado. Ważnym elementem jadłospisu są też ryby bogate w kwasy omega-3. Należy unikać produktów z tłuszczami trans, czyli słodyczy, ciastek, fast foodów, a także zup i sosów w proszku. Dobrze jest też zwiększyć ilość błonnika w diecie.

Na obniżenie cholesterolu w diecie korzystnie wpływa spożywanie odpowiedniej ilości błonnika. Duże ilości błonnika zapewni nam dieta bogata w warzywa i owoce, produkty zbożowe pełnoziarniste oraz nasiona roślin strączkowych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Istotne jest również, żeby wybierać zdrowe formy obróbki jedzenia, czyli gotowanie na parze lub pieczenie zamiast smażenia. Nie należy się też zniechęcać, jeśli poprzez dietę nie osiągnęliśmy docelowego poziomu cholesterolu we krwi. Nawet jeśli będzie potrzebne włączenie leków, to stosując zdrową dietę, prawdopodobnie będziesz potrzebować ich mniej. Koniecznie zobacz też, jakie dwa objawy wskazują na zbyt wysoki cholesterol.

