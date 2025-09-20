Nie czekaj, aż dopadnie cię choroba. Bosacka radzi, co pić, by wzmocnić odporność

Zbliża się jesień, a więc to ostatni dzwonek, by zadbać o swoją odporność. To właśnie teraz, zanim temperatura zacznie jeszcze bardziej spadać, warto wzmocnić organizm i przygotować się na sezon grypy oraz przeziębień. Aby to zrobić, najlepiej sięgać po naturalne sposoby. Twoja dieta powinna być bogata w produkty zawierające dużą ilość witaminy C. Warto jeść również kiszonki oraz wzbogacić jadłospis o naturalne probiotyki, w postaci na przykład kefiru. To jednak nie wszystko.

Prosty naturalny sposób na odporność

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu zauważyła, że jednym z najprostszych sposobów wsparcia układu odpornościowego jest sięganie po zakwasy warzywne. Działają świetnie, ponieważ zawierają bakterie probiotyczne, które zasiedlają nasze jelita. Trzeba pamiętać, że o właśnie w jelitach kształtuje się odporność. Zdrowa mikrobiota jelitowa odgrywa kluczową rolę w ochronie organizmu przed infekcjami.

Ekspertka wyjaśniła, że zakwas z buraków to źródło antyoksydantów, witamin i minerałów. Dodatkowo wspiera procesy oczyszczania organizmu. Z kolei zakwas z kiszonej kapusty, dzięki obecności kwasu mlekowego, sprzyja rozwojowi dobrych bakterii jelitowych i dba o mikrobiom. Możesz sięgnąć również po zakwas z ogórków — to nie tylko smaczna przekąska, ale także solidna porcja witamin C i K oraz naturalne wsparcie dla trawienia. Zakwas z rzodkwi jest mniej popularny, ale pełen probiotyków i enzymów, które wspomagają wchłanianie składników odżywczych.

Inne sposoby na wzmocnienie odporności

Pamiętaj, że odpowiednio zbilansowana dieta to fundament silnego układu immunologicznego. Codzienne posiłki powinny dostarczać organizmowi nie tylko energii, ale też niezbędnych składników odżywczych — witamin, minerałów, antyoksydantów i błonnika pokarmowego. Włącz do diety zdrowe tłuszcze w postaci ryb morskich, na przykład łososia czy makreli, ponieważ zawierają one cenne kwasy omega-3. Sięgaj również po produkty fermentowane, takie jak jogurty, kefir czy maślanka — najlepiej bez dodatku cukru. Poczytaj też o innych sposobach na wzmocnienie odporności.

