Bułka tarta ze sklepu. Kontrolerzy znaleźli w niej zaskakujące dodatki

Jak podaje IJHARS w komunikacie dotyczącym kontroli, niemal połowa sprawdzonych produktów, miała niewłaściwe parametry fizykochemiczne. To oznacza, że w ich składzie była nie tylko tarta bułka.

Co można znaleźć w bułce tartej ze sklepu?

„Nieprawidłowości dotyczyły zawyżonej lub zaniżonej zawartość cukrów, tłuszczu, soli lub zawyżonej zawartość białka w porównaniu do podanej na opakowaniu, obecności zanieczyszczeń organicznych np. nasion maku, siemienia lnianego, nasion dyni, które nie były deklarowane w składzie lub zanieczyszczeń nieorganicznych” – wymienia IJHARS.

Jak dodają kontrolerzy, co trzeci produkt miał też niewłaściwe oznakowanie, a nieprawidłowości dotyczyły:

użycia nazwy „bułka tarta” dla produktu, w skład którego wchodziła mąka żytnia lub w składzie którego badania laboratoryjne wykazały obecność niedeklarowanych nasion np. maku czy lnu podczas gdy nazwa zwyczajowa „bułka tarta” wywodząca się z Polskiej Normy odnosi się do produktu otrzymanego przez rozdrobnienie wysuszonego pieczywa pszennego bez dodatku nasion, nadzień i zdobień,

braku informacji o wartości odżywczej lub niewłaściwej zawartości składników odżywczych (np. tłuszczu, cukru, soli, białka),

braku wyróżnienia składników alergennych za pomocą czcionki np. określenia „pszenna”,

braku warunków przechowywania oraz użycia.

Bułka tarta. Jak ją zrobić w domu?

Bułkę tartą wygodnie jest kupić, ale można ją zrobić także samodzielnie. To też dobra metoda na to, aby nie marnować pieczywa. Klasyczna bułka tarta jest zrobiona z bułek pszennych. Należy je ususzyć, a potem zmiksować lub zetrzeć na tarce. W wersji domowej takie tarte pieczywo można zrobić z dodatkiem suszonych kawałków chleba i różnych bułek. Taka „bułka” nadaje się do panierowania czy jako dodatek do innych potraw, np. kotletów mielonych.

