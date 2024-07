Masz w domu ten napój? GIS ostrzega: Butelka może wybuchnąć

Główny Inspektorat Sanitarny wydał postanowienie o wycofaniu z rynku piwnego napoju bezalkoholowego znanej marki. Decyzja ta miała związek z informacjami, jakie GIS otrzymał od producenta artykułu spożywczego. Napój został zbyt mocno wysycony dwutlenkiem węgla. Dlatego w każdej chwili może wybuchnąć i spowodować poważne komplikacje zdrowotne.

Napój bezalkoholowy – szczegóły wycofanej partii

Decyzja Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy napoju wyprodukowanego przez Browar Kormoran Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 2 w Olsztynie:

Nazwa produktu: Kormoran Radler Gorzka Pomarańcza bezalkoholowy napój piwny

pojemność butelki: 500 ml,

data minimalnej trwałości: 22.01.2025,

numer partii: 22.01.2025/A24/3,

kod kreskowy EAN 590252811828.

Producent napoju podjął już niezbędne kroki w celu wycofania wadliwej partii ze sprzedaży. Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje cały proces i monitoruje jego przebieg.

Co zrobić z wycofanym napojem bezalkoholowym?

Główny Inspektorat Sanitarny i Browar Kormoran Sp. z o.o. apelują o ostrożne obchodzenie się z wadliwym produktem. Nie należy nim potrząsać. Każdy gwałtowny ruch może doprowadzić do wybuchu butelki, a to z kolei niesie za sobą zwiększone ryzyko odniesienia poważnych obrażeń ciała, a dokładniej mówiąc ran spowodowanych przez pękające szkło. Klienci, którzy nabyli wadliwy napój bezalkoholowy są proszeni o nieotwieranie butelki i niespożywanie „trunku”. Należy go wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony. Konsumenci otrzymają zwrot poniesionych kosztów.

