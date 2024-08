Cement, plastik i ślimaki w kawie i herbacie. Wyniki kontroli w polskich sklepach szokują

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę kawy i herbaty, którą można kupić w polskich sklepach. Przebadano produkty sprzedawane luzem, jak i te paczkowane. Ich cechy organoleptyczne nie budziły zastrzeżeń. W przeciwieństwie do aspektów fizykochemicznych. Okazuje się bowiem, że w przeanalizowanych próbkach wykryto mnóstwo różnego rodzaju zanieczyszczeń, które ani w kawie, ani w herbacie nigdy nie powinny się znaleźć.

Zanieczyszczona kawa i herbata

Jak podaje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w niektórych próbkach kawy i herbaty wykryto obecność niedopuszczalnych zanieczyszczeń. Znaleziono w nich między innymi:

muszle ślimaków,

kamyki,

fragmenty plastiku,

kawałki gałązek,

cement,

ptasie pióra.

Herbata zawierała również barwniki niedopuszczone do stosowania w tego typu napojach. Chodzi o związki, takie jak na przykład tatrazyny (E 102), żółcień chinolinowa (E 104) czy amarant (E 123). Co więcej, w kawie oznakowanej jako stuprocentowa robusta miała w swoim składzie ziarna arabiki). W dodatku stwierdzono przypadki zamiany asortymentu (czarnych jagód i borówek na aronię itp.).

Błędnie oznakowana kawa i herbata

Ponad połowa skontrolowanych produktów była niewłaściwie oznakowana, przy czym analizowano przede wszystkim wyroby sprzedawane luzem. Błędy dotyczyły głównie kwestii związanych z informacjami zamieszczanymi na etykietach. Niektórych danych brakowało, inne wprowadzały konsumentów w błąd. Dwa spośród skontrolowanych produktów były przeterminowane. Sprzedawano je po upływie daty minimalnej trwałości określonej przez wytwórcę.

O czym pamiętać przy zakupie kawy i herbaty?

Jeśli decydujesz się na zakup kawy lub herbaty sprzedawanej luzem, pamiętaj, że produkt ten musi być odpowiednio oznakowany. Klient musi zyskać dostęp do informacji, takich jak na przykład nazwa, skład, a także opis produktu. Powinien on uwzględniać jego cechy charakterystyczne, aspekty, które wyróżniają dany towar spośród innych znajdujących się na rynku. „Jeśli producent nie stosuje liści krzewu Camelia sinensis nie może nazywać swojego wyrobu herbatą i taka nazwa nie może pojawiać się w sklepie. Skład produktu powinien odzwierciedlać składniki faktycznie znajdujące się w produkcie, użyte do jego przygotowania wymienione w kolejności malejącej w momencie użycia” – przypomina Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w udostępnionym komunikacie. Nie kupuj kawy i herbaty po upływie terminu ważności.

