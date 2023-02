Dlaczego nie możesz schudnąć? 7 częstych przyczyn braku efektów odchudzania

Odchudzasz się, ale nie widzisz efektów? Robisz efekty w zbyt wolnym tempie? Sprawdź, czy nie popełniasz któregoś z poniższych błędów.

7 częstych przyczyn braku efektów odchudzania:

1. Rezygnacja ze śniadania

Poranny posiłek jest ważny, bo pomaga uzupełnić braki energii, którą organizm zużył w czasie snu. Osoby rezygnujące ze śniadania, częściej odczuwają napady wilczego głodu, co skutkuje podjadaniem. W efekcie, zamiast ograniczyć liczbę spożywanych kalorii, dostarczamy do organizmu więcej energii z bezwartościowych pokarmów np. zjadanych przed obiadem przekąsek.

2. Podjadanie przed snem

Ostatni posiłek najlepiej zjeść na 2-3 godziny przed położeniem się do łóżka. Zbyt kaloryczna kolacja podnosi poziom insuliny we krwi i obciąża układ pokarmowy, co skutkuje problemami z metabolizmem.

3. Przewlekły stres

Stres sprzyja podjadaniu oraz wpływa na nasze wybory żywieniowe. Aby zredukować napięcie nerwowe, możemy ćwiczyć lub medytować, jednak najważniejsze jest znalezienie przyczyny, która powoduje, że czujemy się zestresowani. Wiedząc, co nas denerwuje, możemy postarać się usunąć źródło problemu.

4. Płeć i wiek

Badania dowodzą, że mężczyźni szybciej tracą tkankę tłuszczową, jednak kobiety na dłużej utrzymują efekty odchudzania. W niektórych okresach życia spadek masy ciała mogą blokować hormony. Dotyczy to kobiet i mężczyzn po 50. roku życia, u których pojawiają się zaburzenia związane z wydzielaniem hormonów płciowych. Stan fizjologiczny w okresie menopauzy i andropauzy sprzyja gromadzeniu tkanki tłuszczowej, dlatego odchudzanie w średnim wieku wymaga więcej wysiłku.

5. Indywidualne tempo przemiany materii

Na metabolizm wpływają różne czynniki m.in. wiek, płeć, poziom aktywności fizycznej, geny i stres. Powolny metabolizm jest także skutkiem popełnianych błędów żywieniowych i niewłaściwych nawyków np. nieregularnego spożywania posiłków. W celu przyśpieszenia przemiany materii należy przestrzegać harmonogramu spożywania posiłków, stosować dietę bogatą w błonnik, pić dużo wody i więcej się ruszać.

6. Brak snu

Sen jest ważny dla naszego zdrowia. Jego niedobór skutkuje zwiększonym apetytem i gorszą kondycją psychiczną oraz podjadaniem. Osoby dorosłe powinny przesypiać 7-8 godzin. Liczy się jednak nie tylko ilość snu, ale także jego jakość, która wpływa na regenerację fizyczną i psychiczną. Badania dowiodły, że osoby niewyspane częściej sięgają po produkty wysokokaloryczne, dostarczając do swojego organizmu średnio 300 kcal więcej niż osoby, które się wysypiają.

7. Zaburzenia w pracy tarczycy

Tarczyca to gruczoł, który wydziela hormony. Zaburzenia w funkcjonowaniu tarczycy, które prowadzą do jej niedoczynności, są jedną z przyczyn problemów z odchudzaniem. Problemy z tarczycą częściej dotyczą kobiet.

Podstawą przy leczeniu niedoczynności tarczycy jest opieka endokrynologa i odpowiednio dobrana dawka leku. Jeśli chodzi o dietę, to ważne jest różnicowanie posiłków oraz ich regularność (powinny być spożywane w miarę możliwości o stałych porach).

