Dietetyk radzi, ile jeść, żeby zdrowo schudnąć. Ten jeden błąd popełnia większość osób

Odchudzanie jest procesem, który wymaga od nas nie tylko czasu i cierpliwości, ale także odpowiedniej wiedzy. Chodzi między innymi o to, jakie produkty wybierać, ale nie tylko. Najważniejszym elementem jest bowiem deficyt kaloryczny. I choć pewnie większość osób o nim słyszała, to nie każdy wie, na czym dokładnie polega. W praktyce, dzięki zrozumieniu tej zasady, będziesz wiedzieć, ile kalorii odjąć, żeby zdrowo chudnąć.

Ile jeść, żeby schudnąć?

Dietetyk Dominika Hatala opublikowała na Instagramie wpis, w którym czym dokładnie jest deficyt kaloryczny:

Podczas deficytu organizm zaczyna sięgać po zapasową energię, zgromadzoną w tkance tłuszczowej, co prowadzi do redukcji masy ciała. To fizjologiczna podstawa odchudzania, niezależna od rodzaju diety – wyjaśniła ekspertka od zdrowego odżywiania.

Podkreśliła, że zanim zaczniemy odejmować kilokalorie, to najpierw musimy wiedzieć, ile ich potrzebujemy. Należy więc zacząć od wyjaśnienia pojęcia Podstawowej Przemiany Materii (PPM). Jest to ilość kalorii, którą organizm zużywa na samo oddychanie i pracę narządów. Nigdy nie należy jeść mniej niż PPM. Z kolei Całkowita Przemiana Materii (CPM) to PPM oraz aktywność fizyczna (treningi, spacery, sprzątanie).

Dopiero od wartości CPM odejmujemy kilokalorie, by stworzyć deficyt – wyjaśnia.

Jak określić swój deficyt kaloryczny?

Ekspertka zauważyła, że „więcej nie znaczy lepiej”.

Zbyt duży deficyt to prosta droga do zmęczenia, napadów głodu, spowolnienia metabolizmu, a w konsekwencji efektu jo-jo – wytłumaczyła.

Jak powiedziała ekspertka, mały deficyt kaloryczny (ok. 300–500 kcal) to najbezpieczniejszy wybór. Dodała, że w ten sposób chudnie się wolniej, ale trwale, nie tracąc mięśni i energii do życia.

Zdrowe tempo chudnięcia to zazwyczaj 0,5–1 kg tygodniowo. Musisz być więc cierpliwy, bo odchudzanie to proces – podsumowała specjalistka.

Ekspertka przestrzega też przed głodówką. Jej konsekwencją może być utrata mięśni, zmiany hormonalne oraz zwolnienie metabolizmu.

Każdy organizm jest inny. Twoje zapotrzebowanie zależy od wieku, wagi, wzrostu i tego, jak dużo się ruszasz – dodała.

Żeby wiedzieć, ile kalorii należy jeść, aby osiągnąć swój cel bez głodzenia się, możesz skorzystać ze specjalnych kalkulatorów kalorii, dostępnych w internecie.

