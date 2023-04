Czy kiełkujące cebula i czosnek mogą być toksyczne? Odpowiedź może zaskoczyć

Nie można jeść kiełkujących cebuli i czosnku? To mit. Kiełkująca cebula i kiełkujący czosnek nadają się do jedzenia i nie są w żaden sposób toksyczne. Same kiełki są pełne witamin i cennych składników i warto je wykorzystywać w kuchni.

Jak wykorzystać kiełkujące cebulę i czosnek?

Szczypior z kiełkującej cebuli można wykorzystać jako dodatek do jajecznicy, kanapek z masłem, ale też jako dekorację zupy czy dodatek do sałatek. Podobnie jest z kiełkującym czosnkiem – zielone pędy są jadalne i zdrowe.

WAŻNE: Sama cebulka również jest jak najbardziej jadalna. Jednak, kiedy zacznie już kiełkować, najlepiej zużyć ją jak najszybciej, szczególnie, jeśli nie trzymasz jej w wodzie. Wyrastające pędy wtedy czerpią ją z samej cebuli, a ta staje się z dnia na dzień coraz bardziej sucha, miękka i niesmaczna. Taką cebulę czy czosnek można ewentualnie wrzucić do pieczonego mięsa, czy warzyw, jedynie po to, aby oddały daniom resztę aromatu.

Kiedy nie jeść kiełkującej cebuli?

Kiełkującą cebulę i kiełkujący czosnek warto wykorzystywać w kuchni i dodawać do dań, ale jest jedna sytuacja, kiedy nie należy tego robić, bo rzeczywiście może mieć to fatalne skutki dla zdrowia. Jeśli cebula abo czosnek wydzielają zapach pleśni lub zgnilizny, a tym bardziej jeśli pleśń czy zgniliznę widać już gołym okiem, takie warzywa nadają się już tylko do wyrzucenia.

Jak wyhodować domowy szczypior na parapecie?

Kiełkowanie cebuli to sposób, aby mieć pod ręką zawsze odrobinę świeżego szczypioru. Aby to było możliwe, najlepiej umieść cebule w naczyniu z odrobiną wody (zmieniaj wodę, aby była świeża i żeby cebula nie gniła), albo wsadź do doniczki z ziemią.

