Tanie masło i margaryna do pieczenia w Biedronce. Można zrobić zapas na święta

Promocja na masło trwa tylko jeden dzień – w poniedziałek 27 listopada – i ma ograniczenie ilościowe. Można kupić dwie kostki Masła Extra Mleczna Dolina za 2,79 każda. Z kolei promocja na margarynę do pieczenia Kasia trwa cały tydzień (od poniedziałku 27 listopada do soboty 2 grudnia) i każdego dnia można kupić trzy sztuki w cenie 1,69 zł za sztukę. To oznacza, że można kupić w sumie 18 sztuk margaryny w promocyjnej cenie. Jest jednak warunek: obie promocje są dostępne dla posiadaczy aplikacji czy karty Moja Biedronka.

Masło i margaryna do świątecznych ciast

Promocje na masło i margarynę to dobra okazja, aby zaopatrzyć się w produkty do świątecznych wypieków. Masło idealnie sprawdzi się do pierników (możesz jeszcze nastawić staropolski piernik dojrzewający) i pierniczków, margaryna będzie świetna do wszelkich kruchych ciast i świątecznych ciasteczek. Kupując margarynę, czy masło na zapas, warto też sprawdzić datę trwałości – im dłuższa, tym lepiej.

Czy margarynę do pieczenia można mrozić?

Margarynę do pieczenia możesz mrozić tak samo, jak masło. Można ją mrozić w oryginalnych opakowaniach, ale trzeba pamiętać, żeby nie kłaść ich obok produktów, które intensywnie pachną, ponieważ tłuszcz szybko chłonie zapachy. Taką margarynę warto włożyć dodatkowo do torebek do mrożenia albo pojemników przeznaczonych do mrożenia. Jeśli chcesz zamrozić margarynę, nie czekaj, aż skończy się jej termin przydatności.

Jak zrobić kruche ciasteczka z margaryny?

Z margaryny możesz zrobić proste kruche ciasteczka (dobre nie tylko na Boże Narodzenie). Przepis jest banalnie prosty, bo wystarczy znać zasadę 3-2-1. To 3 części mąki, 2 części tłuszczu (np. margaryny) i 1 część cukru pudru. Do przepisu dodaje się także żółtka – można przyjąć zasadę 1-2 żółtka na 500 g mąki. Czyli przykładowe proporcje to: 750 g mąki, 500 g margaryny, 250 g cukru pudru i 2-3 żółtka. Składniki wystarczy zagnieść na plastyczną masę i schłodzić w lodówce. Warto pamiętać, że przy robieniu kruchego ciasta tłuszcz powinien być dobrze schłodzony (kruche ciasto nie lubi ciepła). Do samego ciasta możesz dodać cynamon, przyprawę korzenną albo np. mak. Kruche ciasteczka według przepisu mogą leżeń kilka tygodni, więc nawet jeśli zrobisz je teraz, mogą leżeć do świąt.

