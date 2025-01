Uważaj na ten owoc! Japończyk ostrzega Polaków: może zamienić się w „kamień” i zagrozić zdrowiu

Owoce kaki (persymona) występują głównie w Chinach, Japonii i Korei, ale można je spotkać również w innych częściach świata. Są cenione nie tylko ze względu na smak, lecz także walory zdrowotne. Dostarczają bowiem wielu cennych składników odżywczych oraz mikroelementów, które wspomagają pracę organizmu. Zawierają sporo antyoksydantów odpowiedzialnych za spowalnianie procesów starzenia i wzmacnianie odporności. Włączenie ich do diety odgrywa ważną rolę w profilaktyce wielu różnych schorzeń, takich jak na przykład anemia czy miażdżyca. trzeba jednak pamiętać, by zachować umiar i zdrowy rozsądek. Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Nadmiar owoców w jadłospisie może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego i zamiast pomóc zaszkodzić. Przypomina o tym youtuber znany w sieci jako Ignacy z Japonii.

Dlaczego owoce kaki mogą zagrażać zdrowiu?

Persymona jest źródłem błonnika. Jeden owoc dostarcza aż 9 gramów tego składnika, co stanowi 36% zalecanego dziennego spożycia. Błonnik odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Poprawia pracę układu pokarmowego. Usprawnia perystaltykę jelit i przyspiesza przemianę materii. Przeciwdziała zaparciom, wzdęciom i innym dolegliwościom gastrycznym. Ale spożywany w nadmiarze może poważnie zaszkodzić. Zwraca na to uwagę youtuber Ignacy z Japonii, rodowity Japończyk, który odkrywa przed Polakami tajniki japońskiej kuchni i kultury. Dzieli się też swoimi spostrzeżeniami na temat różnic między Polską a Japonią. W jednym z nagrań poruszył temat jedzenia owoców kaki, ostrzegając przed jedną niezwykle istotną kwestią.

Nadmiar kaki może sprawić, że powstanie w żołądku „kamień” [...] i spowodować objawy takie jak: ból, brzucha, mdłości, wymioty, wzdęcia brzucha. Akurat ja miałem coś takiego dwa lata temu, kiedy był sezon na kaki [...] i codziennie jadłem kilka.

„Kamień”, o którym wspomina youtuber w swoim nagraniu, to najprawdopodobniej bezoary. Mianem tym określa się rzekome kamienie jelitowe, czyli twory powstałe w wyniku nagromadzenia się w żołądku włókien roślinnych i innych niestrawionych resztek. Ich występowaniu sprzyja między innymi nadmierne spożycie błonnika. Małe „kamienie” na ogół nie są groźne i prowadzą jedynie do lekkiego podrażnienia błony śluzowej żołądka. Można się ich pozbyć, dzięki wypiciu większej ilości płynów. Zagrożenie dla zdrowia stwarzają bezoary większych rozmiarów. Mogą doprowadzić do pojawienia się poważnych powikłań, takich jak na przykład niedrożność przewodu pokarmowego, krwotoki czy owrzodzenia błony śluzowej żołądka. Ich usunięcie wymaga nierzadko farmakoterapii lub nawet interwencji chirurgicznej.

Jaka dawka kaki jest bezpieczna?

Najlepiej jeść nie więcej niż jeden owoc dziennie. Trzeba pamiętać, że źródłem błonnika jest nie tylko persymona, ale też inne produkty obecne w codziennej diecie, na przykład ziemniaki czy płatki owsiane. Dzienna dawka błonnika nie powinna przekraczać 25 gramów.

