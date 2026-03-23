Kawa 80% taniej bez aplikacji. Jest jeden warunek, który łatwo przeoczyć

Ceny kawy w ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły. Dlatego każda większa promocja szybko przyciąga uwagę klientów. Tym razem zorganizowała ją Stokrotka. Sieć postawiła na znane marki. Rabat naliczany jest dopiero przy kasie, więc łatwo go przeoczyć. Sprawdź szczegóły oferty, zanim ktoś cię wyprzedzi.

Jak kupić taniej kawę w Stokrotce?

Promocja obejmuje kawy ziarniste znanych i popularnych marek – Tchibo oraz Eduscho. Zasady akcji są proste. Jeśli kupisz co najmniej dwie paczki, za jedną z nich zapłacisz 80 procent mniej niż zazwyczaj. Możesz łączyć je w dowolne „zestawy”. Pamiętaj jednak, że rabat dotyczy tylko tańszego spośród wybranych produktów. W przypadku droższego obowiązuje pełna cena.

Co ważne, by skorzystać z oferty, nie musisz posiadać żadnych kart lojalnościowych ani aplikacji na telefon. Stokrotka nie nałożyła też na kupujących żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę towarów nabywanych w ramach opisanej promocji. Możesz wziąć tyle kaw, ile chcesz. Na uzupełnienie domowych zapasów masz jeszcze trzy dni. Akcja dobiega końca w środę, 25 marca 2026 roku.

Dlaczego warto sięgać po kawę ziarnistą?

Kawa ziarnista daje większą kontrolę nad jakością napoju. Mielisz ją tuż przed parzeniem, dzięki czemu zachowuje więcej aromatu niż na przykład rozpuszczalna. Ma też – jak zauważa dietetyk kliniczny dr Damian Parol – znacznie lepszy smak, choć oczywiście to kwestia wielce subiektywna. Nie zapominaj o odpowiednim przechowywaniu produktu. Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, światła i wilgoci, najlepiej w hermetycznie zamykanym pojemniku.hermetycznie zamykanym pojemniku.

Nie trzymaj kawy w lodówce. Łatwo chłonie zapachy wydzielane przez inne artykuły spożywcze i traci swój własny aromat. Najlepiej sprawdzi się sucha, zacieniona szafka. Jeśli kupujesz większe opakowanie, przesyp część ziaren do mniejszego pojemnika, a resztę szczelnie zamknij. Dzięki temu kawa dłużej zachowa świeżość i intensywny smak.

