Od poniedziałku w Lidlu kawa 50% taniej i mleko 3+3 gratis. Bez tego nie skorzystasz

Najbliższe dni upłyną w Lidlu pod znakiem obniżki cen. Promocje obejmują wiele popularnych artykułów spożywczych, w tym między innymi kawę i mleko. Na zakupie tych produktów zaoszczędzą jednak tylko „wybrani” klienci – posiadacze oprogramowania Lidl Plus. By skorzystać z ofert, trzeba aktywować specjalne kupony i zeskanować aplikację. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić. Zobacz, co jeszcze musisz zrobić.

Jak zdobyć taniej kawę w Lidlu?

Promocja obowiązuje od poniedziałku do środy. Zaczyna się 23, a kończy 25 marca 2026 roku. Obejmuje wszystkie kawy rozpuszczalne Bellarom (między innymi Classic, Crema czy Royal). Oferta działa w modelu drugi produkt 50 procent taniej. Jeśli włożysz do koszyka co najmniej dwa opakowania wskazanej marki, za jedno z nich zapłacisz o połowę mniej niż zwykle. Rabat dotyczy tańszego spośród zakupionych towarów. Pamiętaj, że Lidl nałożył na klientów limity. Możesz wziąć tylko 4 kawy na jeden kupon.

Inne ciekawe promocje w Lidlu

Jeśli lubisz kawę latte, to z pewnością ucieszy cię informacja, że Lidl przygotował również promocję na mleko UHT 3,2% marki Pilos. Jeśli włożysz do koszyka sześć opakowań, zapłacisz tylko za trzy. Cena po przeliczeniu wynosi 3,29 zł za litr. W tym przypadku też obowiązują limity – 6 kartonów gratis na jeden kupon. Oferta jest atrakcyjna, ale na zakupy masz niewiele czasu. Akcja zaczyna się i kończy tego samego dnia – w poniedziałek, 23 marca 2026 roku.

Niedziela handlowa 29 marca w Lidlu

Pamiętaj, że najbliższa niedziela, czyli 29 marca 2026 roku, jest dniem handlowym. Jeśli nie zdążysz zrobić potrzebnych zakupów w tygodniu, możesz nadrobić zaległości w weekend. Sklepy sieci będą otwarte od godziny 6 do 22. To dobra wiadomość dla zabieganych i zapracowanych.

