Polacy mają niedobór, a ten minerał ratuje tętnice. Ekspertka mówi wprost

Wiele osób stara się dbać o dietę i aktywność fizyczną. Zapomina przy tym o jednym niepozornym związku, który odgrywa kluczową rolę w prawidłowej pracy układu krążenia. Zwraca na niego uwagę dietetyczka dr Angelika Kargulewicz. Okazuje się, że jednym z czynników, który sprzyja powstawaniu chorób serca są niedobory magnezu.

Jak magnez wspomaga funkcjonowanie naczyń krwionośnych?

Minerał ten wpływa na właściwe funkcjonowanie endotelium, czyli śródbłonka naczyniowego, który wyścieła wnętrze naczyń krwionośnych. Pomaga również chronić tętnice przed uszkodzeniami.

Wieloletnie wyniki badań potwierdzają, że niedobór magnezu jest związany zarówno z zaburzeniami profilu lipidowego, rozwojem otyłości oraz nadciśnienia tętniczego krwi. A jak dobrze wiemy, te wszystkie elementy przekładają się na zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe. Z drugiej strony zadbanie o prawidłowe zasoby magnezu w organizmie, dostarczanie tego magnezu wraz z dietą, a czasami suplementacją diety pozwala na zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego w naszym organizmie – zauważa ekspertka w jednym z nagrań opublikowanych w sieci.

Jakie są inne prozdrowotne właściwości magnezu?

Magnez bierze udział w nawet 600 reakcjach biochemicznych zachodzących w organizmie. Wzmacnia odporność, wspiera układ nerwowy i – jak zauważa dietetyczka – realnie przyczynia się do wydłużenia życia. Odgrywa istotną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego oraz otyłości. Dodatkowo wspiera zdrowie układu kostnego i mięśni, znacząco poprawia jakość snu (szczególnie u osób starszych), a także zmniejsza częstotliwość ataków migrenowych bólów głowy. Co więcej, wpływa korzystnie na kondycję skóry, włosów i paznokci. Łagodzi objawy atopowego zapalenia skóry. Ze względu na swoje naturalne, lekko przeczyszczające działanie bywa wykorzystywany w leczeniu dolegliwości trawiennych, takich jak zaparcia.

Jak zadbać o prawidłowe zasoby magnezu w diecie?

W pierwszej kolejności warto postawić na dobrze zbilansowaną dietę. Do najbogatszych źródeł magnezu w pożywieniu należą:

pestki dyni – zawierają aż 540 mg magnezu w 100 g,

pistacje – dostarczają nawet 500 mg magnezu w 100 g (najlepiej wybierać wersję niesoloną,

otręby pszenne – oferują 490 mg magnezu w 100 g (zawierają też bardzo dużo błonnika),

algi laminaria – to rekordziści, dostarczają nawet 760 mg magnezu w 100 g,

mak niebieski – zawiera 458 mg magnezu w 100 g i jest dobrym dodatkiem np. do koktajli.

Zalecane dzienne spożycie magnezu wynosi około 320 mg dla kobiet oraz 420 mg dla mężczyzn. Warto zwrócić uwagę również na stosunek tego związku do wapnia. W optymalnych warunkach powinien wynosić 0,4.

