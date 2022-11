10 pomysłów na dania z buraka. Buraczane sałatki, smoothie, zupa, hummus i domowy zakwas

Dlaczego warto jeść buraki? To warzywo pomaga m.in. zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób serca, udaru mózgu oraz zwiększa przepływ krwi do mięśni (tym samym poprawiając wydolność organizmu). Buraki pomagają zapobiegać nowotworom i wspierają odporność. Poza wszystkimi korzyściami dla zdrowia to po prostu smaczne warzywo, które można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów.

Co można zrobić z buraka?

Wypróbuj 10 przepisów na dania z burakiem w roli głównej.

Hummus z buraków

Jest sycący i pełen zdrowia. Hummus w wersji z burakiem zyskuje nie tylko piękny kolor, ale i dodatkowe korzyści dla zdrowia. Zrobisz go dosłownie w 10 minut. Jest świetny jako dodatek do kanapek, grzanek czy tortilli. Przepis na hummus z buraków.



Sok z buraków i czerwonych pomarańczy

Jeśli szukasz najlepszego soku na wzmocnienie odporności, obniżenie cholesterolu i wsparcie zdrowia serca, to sięgnij po to wyjątkowo smaczne i zdrowe połączenie: sok z buraka i czerwonych pomarańczy. Zobacz, jak zrobić sok buraczano-pomarańczowy.



Sałatka winegret

Sałatka winegret to sałatka jarzynowa popularna na wschodzie, także w Ukrainie. To superzdrowe danie, ze względu na dodatek buraków i kapusty kiszonej. Przepis na tradycyjną sałatkę winegret.



Sałatka z buraków i mandarynek

Efektowną sałatkę z buraków mandarynek przyrządza się błyskawicznie. Jest kolorowa, energetyczna i bardzo zdrowa. To świetna opcja na przyjęcie. Zobacz, jak zrobić sałatkę z buraków i mandarynek.



Zakwas z buraków

Przygotowanie domowego zakwasu wbrew pozorom jest bardzo łatwe. Taki zakwas jest idealną bazą do zrobienia tradycyjnego, wigilijnego barszczu. Przepis na domowy zakwas z buraków.



Krem z buraków i malin

Tradycyjny barszcz możesz zastąpić kremową zupą. Dodaj do niego owoce, które zakwaszą zupę i nadadzą jej oryginalnego smaku. Zobacz, jak zrobić zupę krem z buraków i malin.



Koktajl z buraków i dyni

Połączenie dyni i buraka to pomysł na smoothie, które nie tylko przepięknie wygląda, ale świetnie smakuje i jest bardzo zdrowe. Przepis na smoothie z dyni i buraka.



Surówka z buraków i marchewki

Połączenie marchewki i buraków to witaminowa bomba, ale dwa dodatkowe składniki sprawią, że ta surówka będzie pasowała zarówno do obiadu, jak i na przyjęcie. To owoce granatu i orzechy. Przepis na surówkę z buraków i marchewki.



Carpaccio z buraka



Tradycyjne carpaccio robi się z wołowiny, a my proponujemy wersję stuprocentowo bezmięsną, bo carpaccio można i warto zrobić z buraka. Jak? Sprawdź przepis na carpaccio z buraka.



Pieczone warzywa

Pieczone warzywa możesz podać jako dodatek do obiadu, możesz je zjeść z lekkim sosem na kolację. Do mieszanki warzyw koniecznie dodaj buraki. Sprawdź, jak zrobić idealne pieczone warzywa.

Jak kupić dobre buraki?

Idealnie, jeśli masz możliwość kupienia buraków z ekologicznego gospodarstwa – takie zawsze będą najzdrowsze. Kupując buraki, wybieraj warzywa jędrne, nieuszkodzone, nigdy nie bierz buraków, na których są ślady pleśni czy gnicia.

Odmiany buraków różnią się kształtem, intensywnością wybarwienia i smaku. Zwykle odmiany podłużne są słodsze, ale nie jest to regułą. Tak naprawdę do domowych dań, większość odmian buraka ćwikłowego będzie dobra. Przy wyborze kształtu można kierować się także tym, co chcesz zrobić z buraka. Do buraczanego carpaccio lepiej wybrać okrągłe (wtedy plastry będą większe), ale np. do pieczenia można wybrać podłużne – pokrojone w długie ćwiartki będą się efektownie prezentować wśród innych warzyw.

