Promocja na awokado w Lidlu. Jak wykorzystać awokado w kuchni?

Od poniedziałku 6 listopada do środy 8 listopada zielone awokado można kupić w Lidlu za 3,99 zł za sztukę (to 38 proc. taniej od ceny regularnej). To dobra okazja, aby kupić od razu kilka sztuk. Awokado jest nie tylko zdrowe (głównie ze względu na zawartość dobrych dla serca tłuszczów), ale też bardzo wdzięczne, jeśli chodzi o możliwości kulinarne. Możesz je zrobić zarówno w wersji wytrawnej, jak i słodkiej. Możesz jeść na surowo, a możesz też np. upiec.

Jak wybrać dobre awokado?

Wybieraj awokado o ładnej skórce bez przebarwień. Jeśli masz taką możliwość, warto sprawdzić kolor owocu pod szypułką – trzeba ją wtedy oderwać. Kolor pod szypułką awokado powinien być jasnozielony, bez żadnych ciemnych plam i przebarwień. Jeśli kupione zielone awokado jest zbyt twarde, warto dać mu kilka dni, aby mogło spokojnie dojrzeć. Aby przyspieszyć ten proces, możesz zawinąć awokado w gazetę lub papier śniadaniowy.

Co zrobić z awokado?

Awokado możesz wykorzystać na wiele sposobów. W najprostszej wersji dojrzałe awokado możesz zajadać łyżeczką po przekrojeniu go na połówki (wystarczy tylko szczypta soli i odrobina soku z limonki lub cytryny), możesz kłaść na kanapki, dodawać do sałatek i świeżych sosów. Wykorzystaj też nasze inspiracje na dania z awokado: to m.in. sałatka, pyszne i zdrowe smoothie, czy wreszcie pieczone awokado z jajkiem.

Sałatka z jajek i awokado



To prawdopodobnie najzdrowsza sałatka z jajek, a awokado gra tu jedną z głównych ról. To danie zrobisz dosłownie w 15 minut. Sprawdzi się na śniadanie i jako przystawka. PRZEPIS NA SAŁATKĘ Z JAJEK I AWOKADO



Carpaccio z pieczarkami, awokado, szparagami i jajkiem w koszulce



Brzmi i wygląda wykwintnie? Ale jest bardzo proste w przyrządzeniu. To danie można podać jako przystawkę na spotkaniu ze znajomymi lub zajadać się nim samemu. PRZEPIS NA CARPACCIO Z AWOKADO



Sos jogurtowy z awokado



Jogurtowy sos z awokado zrobisz dosłownie w kilka minut. To ultrazdrowy dodatek do różnych potraw na zimno i na gorąco. PRZEPIS NA SOS JOGURTOWY Z AWOKADO





Kremowe pesto z awokado



Tradycyjne pesto z dodatkiem awokado? Dlaczego nie! Gwarantujemy, że zakochasz się w tej wyjątkowo kremowej wersji pesto. PRZEPIS NA PESTO Z AWOKADO



Awokado pieczone w jajkami przepiórczymi



Jajka i awokado to duet idealny, dlatego to już kolejna propozycja na wykorzystanie tego połączenia. PRZEPIS NA AWOKADO PIECZONE Z JAJKAMI PRZEPIÓRCZYMI



Smoothie z awokado



Nie masz pomysłu na awokado? Dodaj je do smoothie. Awokado nadaje koktajlom wyjątkowej kremowości, sprawdzi się zarówno jako dodatek do owoców, jak i warzyw. PRZEPISY NA KOKTAJLE Z AWOKADO



Tatar z łososia z awokado



To wyjątkowa propozycja na wyjątkowe okazje. Awokado doskonale pasuje do łososia, a w tej wersji zachwyci fanów kuchni lekkiej i zdrowej. PRZEPIS NA TATAR Z ŁOSOSIA I AWOKADO

Awokado – jak już wspomnieliśmy, świetnie smakuje na kanapkach. Tu możliwości są wręcz nieograniczone. Możesz wykorzystać jeden z naszych dziesięciu pomysłów na pyszne kanapki z awokado.

Kanapka z awokado i tuńczykiem



Prościej się nie da: rozgniecione, doprawione solą i sokiem z cytryny awokado rozsmaruj na kanapce, połóż kawałki tuńczyka z puszki, czerwoną cebulkę i posyp zieloną pietruszką. Dopraw świeżo mielonym pieprzem, skrop odrobiną soku z cytryny i gotowe!



Kanapka z awokado, kozim twarożkem i kawałkami granatu



Efektowna i zdrowa. Ułóż na kanapce plastry awokado, dodaj pokruszony kozi twarożek, posyp ziarenkami granatu. Dopraw solą i pieprzem.



Kanapka z awokado i jajkiem w koszulce



To prawdziwy klasyk, bo awokado i jajko to duet idealny. Na kanapkę wystarczy położyć kawałki awokado, a na to jajko w koszulce, lekko nacięte, aby wypływało z niego żółtko. Możesz dodać ulubione zielone liście, nasiona słonecznika lub dyni, dopraw solą i pieprzem i zdrowe śniadanie gotowe!



Kanapka z awokado i orzechami



Rozdrobnione awokado, a na to połówki orzecha włoskiego, wiórki sera i koperek. Sól, pieprz do smaku i nic więcej nie trzeba. Zamiast orzechów możesz także dodać prażone pestki dyni.



Kanapka z awokado, twarożkiem i pomidorami



Kanapkę posmaruj twarożkiem. Awokado pokrój w kostkę, pomidorki koktajlowe przekrój na połówki i wymieszaj w misce razem z odrobiną oliwy, soku z cytryny, bazylią i oregano. Taką sałatkę ułóż na twarożku.



Kanapka z awokado i jajecznicą



Szybkie i proste: wystarczy rozgniecione awokado i na to jajecznica w ulubionej wersji, sól i pieprz. Wspominaliśmy już, że awokado i jajko to duet idealny?



Kanapka z awokado i buraczkowym hummusem



Hummus z dodatkiem buraków (do hummusu wystarczy dodać pieczonego buraka) jest podstawą tej kanapki. Na hummusie ułóż awokado, wszystko posyp, w zależności od upodobań, czarnuszką lub czarnym sezamem. Do hummusu możesz także dodać ćwikłę z chrzanem.



Kanapka z awokado i cieciorką



Zrób pastę z awokado, soku z limonki, drobno posiekanej pietruszki i odrobiny rozgniecionego czosnku. Cieciorkę przesmaż na patelni z oliwą, czosnkiem i suszonymi ziołami i ziarnami sezamu. Wyłóż gorącą cieciorkę na kanapki posmarowane pastą z awokado.



Kanapka z awokado i pieczarkami



Rozgniecione awokado to baza kanapki. Na to połóż przesmażone pieczarki (wystarczy je pokroić w plasterki i usmażyć na odrobinie oleju). Dopraw, solą, pieprzem, udekoruj ulubionymi kiełkami.



Kanapka z awokado i łososiem



Łosoś idealnie łączy się z awokado. W każdej postaci to smaczne i zdrowe połączenie. My proponujemy kanapkę z awokado, wędzonym na zimno łososiem, liśćmi szpinaku, świeżym ogórkiem. Przed podaniem skrop wszystko cytryną, dopraw pieprzem i posyp sezamem.

To oczywiście nie są wszystkie możliwości. Awokado możesz także wykorzystać do podania z jajkami farmerskimi, zrobić z niego sycący koktajl na odchudzanie na bazie jogurtu naturalnego, czy wreszcie: zrobić zdrowy krem czekoladowy z awokado, który śmiało możesz podawać dzieciom jako słodki dodatek do kanapek czy naleśników (ten krem to prosty deser, który zrobisz dosłownie w pięć minut).

